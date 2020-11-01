"Мир в непростом положении, и мы счастливы, что нам позволяют играть в футбол. Нам нужно стараться изо всех сил, чтобы побеждать. Речь идет о тяжелой работе, а не о сиянии и полете.

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Тяжелая работа была необходима против такого соперника. Речь не о простых вещах, потому что они слишком хороши для этого – нужно быть дерзким и хитрым. Такими мы и были.

У нас было много хорошего футбола – не 500 моментов или что-то в этом роде, но достаточно. Не хочу, чтобы мы сейчас играли блестяще, потому что это невозможно. Хочу увидеть, как мы боремся, и мы сделали это. Я счастлив", – цитирует Клоппа ВВС.

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