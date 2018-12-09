Клопп назвав розгромну перемогу над Борнмутом особливою для Ліверпуля

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував розгромну перемогу над Борнмутом в 16-му турі АПЛ.

"Це була дуже зріла гра в нашому виконанні. Ми добре провели перший тайм, забили гол і контролювали матч. Ми не були повністю задоволені ритмом гри. Ми провели заміни і хотіли робити на полі більше, але суперник продемонстрував хороший контрпресинг.

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Борнмут проводить дуже хороший сезон, тому приїхати сюди і перемогти так – означає зробили щось особливе.

Гра Салаха? Це було чудово, просто чудово. Всі знають, наскільки велике бажання Салаха забивати голи. Сьогодні йому це вдалося, так що все відмінно. Мохамед забив фантастичний другий м'яч. Суперник хотів зробити невеликий тактичний фол, але Салах встояв на ногах.

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Чемпіонська гонка? Нас не особливо цікавлять інші команди. У нас є лише три дні до гри з Наполі. Сьогодні ж ми святкуємо перемогу над Борнмутом. Вирушимо додому, поїмо і будемо готуватися до наступного матчу", – цитує Клоппа BBC.