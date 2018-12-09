toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
КАРПАТИ - ДИНАМО ШАЛЬКЕ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ШАХТАР - ЛІОН

Клопп назвав розгромну перемогу над Борнмутом особливою для Ліверпуля

8 грудня 23:31 194 Читать на русском
Клопп назвав розгромну перемогу над Борнмутом особливою для Ліверпуля
Юрген Клопп / фото із соцмереж

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував розгромну перемогу над Борнмутом в 16-му турі АПЛ.

"Це була дуже зріла гра в нашому виконанні. Ми добре провели перший тайм, забили гол і контролювали матч. Ми не були повністю задоволені ритмом гри. Ми провели заміни і хотіли робити на полі більше, але суперник продемонстрував хороший контрпресинг.

Борнмут – Ліверпуль – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Борнмут проводить дуже хороший сезон, тому приїхати сюди і перемогти так – означає зробили щось особливе.

Гра Салаха? Це було чудово, просто чудово. Всі знають, наскільки велике бажання Салаха забивати голи. Сьогодні йому це вдалося, так що все відмінно. Мохамед забив фантастичний другий м'яч. Суперник хотів зробити невеликий тактичний фол, але Салах встояв на ногах.

Манчестер Юнайтед розтрощив Фулхем, Арсенал вирвав перемогу в Хаддерсфілда: 16 тур АПЛ, матчі суботи

Чемпіонська гонка? Нас не особливо цікавлять інші команди. У нас є лише три дні до гри з Наполі. Сьогодні ж ми святкуємо перемогу над Борнмутом. Вирушимо додому, поїмо і будемо готуватися до наступного матчу", – цитує Клоппа BBC.

Англія16 турВіталіті Стедіум (Борнмут)

Борнмут - Ліверпуль: Субота 08 грудня 2018

Борнмут
Матч завершено
0 : 4
Ліверпуль
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Борнмут - Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
27
хв
Рівер Плейт
21:30
Бока Хуніорс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук