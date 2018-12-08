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Борнмут – Ліверпуль – 0:4 – відео голів та огляд матчу

17:22 349 Читать на русском
Борнмут – Ліверпуль – 0:4 – відео голів та огляд матчу
Борнмут – Ліверпуль – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Ліверпуль розтрощив Борнмут в 16 турі АПЛ. Дивіться відео голів та найяскравіших моментів матчу на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 16 тур

Борнмут – Ліверпуль – 0:4

Голи: Салах, 25, 48, 77, С. Кук, 77, (аг)

Бонмут не зміг створити "червоним" жодних проблем, пропустивши чотири голи. Нападник мерсисайдців Мохамед Салах оформив хет-трик.

Ліверпуль розтрощив Борнмут та очолив турнірну таблицю: 16 тур АПЛ, матчі суботи

Завдяки цій перемозі Ліверпуль набрав 42 очки і обігнав Манчестер Сіті, Борнмут з 23 пунктами опустився на 7 позицію.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія16 турВіталіті Стедіум (Борнмут)

Борнмут - Ліверпуль: Субота 08 грудня 2018

Борнмут
Матч завершено
0 : 4
Ліверпуль
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Англія Відеоновини Борнмут - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль Борнмут Борнмут
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