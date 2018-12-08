Ліверпуль розтрощив Борнмут та очолив турнірну таблицю: 16 тур АПЛ, матчі суботи

В матчі 16 туру АПЛ Ліверпуль на виїзді знищив Борнмут. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 16 тур

Борнмут – Ліверпуль – 0:4

Голи: Салах, 25, 48, 77, С. Кук, 77, (аг)

Арсенал – Хаддерсфілд – початок матчу о 17:00

Бернлі – Брайтон – початок матчу о 17:00

Вест Хем – Крістал Пелас – початок матчу о 17:00

Кардіфф – Саутгемптон – початок матчу о 17:00

Манчестер Юнайтед – Фулхем – початок матчу о 17:00

Лестер – Тоттенхем – початок матчу о 21:45

Ліверпуль з початку матчу захопив контроль над ходом поєдинку, але забити вдалось лише в середині першого тайму. Фірміно пробив здалеку, м'яч через рикошет трохи змінив траєкторію. Беговіч відбив перед собою, однак першим на добиванні був Салах, в якого через рикошет не було офсайду. На початку другої половини ця зв'язка форвардів створила ще один гол, Фірміно віддав на хід Мохамеду, той розхитав Аке і пробив під самісіньку стійку. Однак Ліверпуль не знизив оберти і забив ще двічі. Спочатку Стів Кук намагався перервати простріл Робертсона, але натомість красиво переправив м'яч у власні ворота. А жирну крапку поставив Салах, який познущався над захистом і особливо Беговічем, якого двічі посадив на п'яту точку перед тим як відправити круглого у ворота.

Завдяки цій перемозі Ліверпуль набрав 42 очки і обігнав Манчестер Сіті, Борнмут з 23 пунктами опустився на 7 позицію.