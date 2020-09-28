"Лондонці посіли восьме місце в минулому сезоні, тому що у них не було часу розібратися в ситуації. Вони не повинні були зайняти восьме місце. Арсенал міг з легкістю потрапити у кваліфікацію Ліги Європи, якщо не в Лігу чемпіонів. В АПЛ виступають чудові команди, і ви не можете передбачити, що буде в кінці сезону до його початку. Так це не працює.

Обамеянг підтвердив, що Барселона намагалася переманити його з Арсенала

Ніхто не застрахований від поразок, тому ми повинні багато працювати. А на інші команди ми не маємо ніякого впливу. Коли зустрічаємось з ними, ми хочемо перемагати. Гонка тільки почалася. Там будуть Челсі, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Тоттенхем. У всіх бувають важкі моменти, але вся справа в тому, як ви на це реагуєте. Це марафон, а не спринт, і потрібно впоратися з безліччю ситуацій. Не розумію, чому зараз ми говоримо про перемогу в АПЛ. Не знаю, хто виграє, але знаю, що багато команд спробують це зробити", – цитує Клоппа Goal.com.

Нагадаємо, лондонці зустрінуться з мерсисайдцями в рамках третього туру АПЛ, поєдинок відбудеться 28 вересня, початок о 22:00.

Лестер розгромив Манчестер Сіті на Етіхаді – Варді оформив хет-трик, оборона "містян" влаштувала "Привоз"