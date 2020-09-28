"Лондонцы заняли восьмое место в прошлом сезоне, потому что у них не было времени разобраться в ситуации. Они не должны были занять восьмое место. Арсенал мог с легкостью попасть в квалификацию Лиги Европы, если не в Лигу чемпионов. В АПЛ выступают замечательные команды, и вы не можете предсказать, что будет в конце сезона до его начала. Так это не работает.

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Никто не застрахован от поражений, поэтому мы должны много работать. А на другие команды мы не имеем никакого влияния. Когда встречаемся с ними, мы хотим побеждать. Гонка только началась. Там будут Челси, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Тоттенхэм. У всех бывают трудные моменты, но все дело в том, как вы на это реагируете. Это марафон, а не спринт, и нужно справиться с множеством ситуаций. Не понимаю, почему сейчас мы говорим о победе в АПЛ. Не знаю, кто выиграет, но знаю, что многие команды попытаются это сделать", – приводит слова Клоппа Goal.com.

Напомним, лондонцы встретятся с мерсисайдцами в рамках третьего тура АПЛ, поединок состоится 28 сентября, начало в 22:00.

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