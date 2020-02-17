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Клопп назвав легендарного тренера, чиї ідеї допомогли йому в роботі з Ліверпулем

17 лютого 13:54 2299 Читать на русском
Клопп назвав легендарного тренера, чиї ідеї допомогли йому в роботі з Ліверпулем
Юрген Клопп / ВВС

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів, у кого він запозичив тактичні ідеї та принципи, які лягли в основу його нинішньої команди.

"Найважливіший тренер, у якого я вчився, – це Арріго Саккі, після всього, що він здійснив зі своїм Міланом. Ці принципи були реалізовані в нашій команді. Основа всього, що я роблю, – це те, що здійснив Арріго", – цитує Клоппа Football Italia з посиланням на Radio Anch'io Sport.

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Нагадаємо, що Саккі очолював Мілан з 1987 по 1991 рік, а також у сезоні 1996/97. Разом з "россонері" він двічі здобував Кубок чемпіонів, Суперкубок Європи та Міжконтинентальний кубок. 73-річний Саккі припинив активну тренерську діяльність після роботи в Пармі у 2004 році.

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