Клопп шокував вибором фаворита чемпіонату Італії

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився думкою щодо фаворита на перемогу в чемпіонаті Італії.

"Фаворит чемпіонату Італії? Лаціо.У них в складі є Лукас Лейва, який грав в Ліверпулі, і Чіро Іммобіле, який працював під моїм керівництвом (в дортмундській Борусії – прим. "Футбол 24").

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Я підтримую "орлів". Мені шкода Саррі, але Лаціо проводить відмінний сезон, це сюрприз", – поділився Клопп в коментарі Corriere dello Sport.

Зазначимо, що Лаціо посідає третє місце чемпіонату Італії з 53 очками, відстаючи на 1 пункт від Інтера та на 4 – від Ювентуса.

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