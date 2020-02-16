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Клопп шокував вибором фаворита чемпіонату Італії

16 лютого 22:52 855 Читать на русском
Клопп шокував вибором фаворита чемпіонату Італії
Юрген Клопп / Reuters

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився думкою щодо фаворита на перемогу в чемпіонаті Італії.

"Фаворит чемпіонату Італії? Лаціо.У них в складі є Лукас Лейва, який грав в Ліверпулі, і Чіро Іммобіле, який працював під моїм керівництвом (в дортмундській Борусії – прим. "Футбол 24").

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Я підтримую "орлів". Мені шкода Саррі, але Лаціо проводить відмінний сезон, це сюрприз", – поділився Клопп в коментарі Corriere dello Sport.

Зазначимо, що Лаціо посідає третє місце чемпіонату Італії з 53 очками, відстаючи на 1 пункт від Інтера та на 4 – від Ювентуса.

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Теги
Італія Лукас Лейва Лукас Лейва Чіро Іммобіле Чіро Іммобіле Лаціо Лаціо Юрген Клопп Юрген Клопп Серія А
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