toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛАЦИО - ИНТЕР

Клопп назвал легендарного тренера, чьи идеи помогли ему в работе с Ливерпулем

13:54 173 Читати українською
Клопп назвал легендарного тренера, чьи идеи помогли ему в работе с Ливерпулем
Юрген Клопп / ВВС

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, у кого он заимствовал тактические идеи и принципы, которые легли в основу его нынешней команды.

"Самый важный тренер, у которого я учился, – это Арриго Сакки, после всего, что он сделал со своим Миланом. Эти принципы были реализованы в нашей команде. Основа всего, что я делаю, – это то, что совершил Арриго", – цитирует Клоппа Football Italia со ссылкой на Radio Anch'io Sport.

Клопп шокировал выбором фаворита чемпионата Италии

Напомним, что Сакки возглавлял Милан с 1987 по 1991 год, а также в сезоне 1996/97. Вместе с "россонери" он дважды завоевывал Кубок чемпионов, Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок. 73-летний Сакки прекратил активную тренерскую деятельность после работы в Парме в 2004 году.

Історична дискваліфікація Манчестер Сіті: головні питання та відповіді – Гвардіола, шейх, Зінченко, суди, інші загрози

blog_ava
Сенсационная потеря очков мадридцами в видеообзоре матча Реал – Сельта – 2:2
01:07
447
Теги
Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
55
мин
Милан
21:45
Торино
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук