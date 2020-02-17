Клопп назвал легендарного тренера, чьи идеи помогли ему в работе с Ливерпулем

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, у кого он заимствовал тактические идеи и принципы, которые легли в основу его нынешней команды.

"Самый важный тренер, у которого я учился, – это Арриго Сакки, после всего, что он сделал со своим Миланом. Эти принципы были реализованы в нашей команде. Основа всего, что я делаю, – это то, что совершил Арриго", – цитирует Клоппа Football Italia со ссылкой на Radio Anch'io Sport.

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Напомним, что Сакки возглавлял Милан с 1987 по 1991 год, а также в сезоне 1996/97. Вместе с "россонери" он дважды завоевывал Кубок чемпионов, Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок. 73-летний Сакки прекратил активную тренерскую деятельность после работы в Парме в 2004 году.

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