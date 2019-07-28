Клопп назвав 4 клуби, які можуть собі дозволити все – тренер Ліверпуля не заздрить "багатіям"

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп пояснив, чому фанатам мерсисайдців не варто очікувати на гучні трансфери цього літа.

"В Ліверпуль було вкладено вже чимало грошей. Комусь може здатися, що цього недостатньо. Але ми живемо в реальному світі, а не в якій-небудь країні фантазій, де можна отримати все, що захочеш. Не можна постійно витрачати гроші.

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У світі всього чотири клуби, які можуть це робити – Реал, Барселона, Манчестер Сіті та ПСЖ. Ці команди отримують все, що їм потрібно. Не думайте, що я заздрю, просто цей рік – не останній, в наступному році будуть нові трансферні вікна", – наводить слова Клоппа skysports.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Ліверпуль тріумфував у Лізі чемпіонів та посів другу сходинку в АПЛ.

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