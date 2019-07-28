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Клопп назвал 4 клуба, которые могут себе позволить все – тренер Ливерпуля не завидует "богачам"

18:33 153 Читати українською
Клопп назвал 4 клуба, которые могут себе позволить все – тренер Ливерпуля не завидует "богачам"
Юрген Клопп / Фото ФК Ливерпуль

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп объяснил, почему фанатам мерсисайдцев не стоит ожидать на громкие трансферы этим летом.

"В Ливерпуль было вложено уже немало денег. Кому-то может показаться, что этого недостаточно. Но мы живем в реальном мире, а не в какой-либо стране фантазий, где можно получить все, что захочешь. Нельзя постоянно тратить деньги.

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В мире всего четыре клуба, которые могут это делать – Реал, Барселона, Манчестер Сити и ПСЖ. Эти команды получают все, что им нужно. Не думайте, что я завидую, просто этот год – не последний, в следующем году будут новые трансферные окна", – приводит слова Клоппа skysports.

Напомним, по итогам прошлого сезона Ливерпуль победил в Лиге чемпионов и занял второе место в АПЛ.

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Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Трансферы Ливерпуля
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