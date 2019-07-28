Ліверпуль придбав наймолодшого футболіста в історії АПЛ

Ліверпуль омолоджує свій склад перед початком нового сезону.

Мерсисайдці на своєму офіційному сайті оголосили про трансфер 16-річного вінгера Харві Елліота з Фулхема. Деталі переходу та термін дії контракту не розголошуються.

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Зазначається, що футболіст потрапить у склад на товариський поєдинок Ліверпуля проти Наполі, який відбудеться сьогодні, 28 липня.

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Нагадаємо, у травні цього року Елліот дебютував у АПЛ у складі Фулхема, на той момент вінгеру тільки-но виповнилось 16 років, таким чином Елліот став наймолодшим гравцем в історії Прем'єр-ліги.