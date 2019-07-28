toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ліверпуль придбав наймолодшого футболіста в історії АПЛ

11:30 666 Читать на русском
Ліверпуль придбав наймолодшого футболіста в історії АПЛ
Харві Елліот / Ліверпуль

Ліверпуль омолоджує свій склад перед початком нового сезону.

Мерсисайдці на своєму офіційному сайті оголосили про трансфер 16-річного вінгера Харві Елліота з Фулхема. Деталі переходу та термін дії контракту не розголошуються.

Ньюкасл і Астон Вілла позмагаються за форварда Ліверпуля

Зазначається, що футболіст потрапить у склад на товариський поєдинок Ліверпуля проти Наполі, який відбудеться сьогодні, 28 липня.

Клайн зазнав важкої травми і пропустить шість місяців – Ліверпуль не зможе продати захисника

Нагадаємо, у травні цього року Елліот дебютував у АПЛ у складі Фулхема, на той момент вінгеру тільки-но виповнилось 16 років, таким чином Елліот став наймолодшим гравцем в історії Прем'єр-ліги.

blog_ava
Реал готовий заплатити божевільну суму за Погба після продажу Бейла
10:25
1247
Теги
Трансфери Ліверпуль Ліверпуль Англія Трансфери Ліверпуля Трансфери Чемпіонату Англії Харві Елліот Харві Елліот Фулхем Фулхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
23
хв
Динамо
21:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук