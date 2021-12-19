"Я бачив хорошу боротьбу з боку своєї команди. Перша половина була гарною, а от друга не така хороша, тому що ми відчували напруження останніх кількох тижнів. Суперник виглядав так, ніби щойно закінчив розминку. Вони виглядали свіжішими. Наш другий гол чудовий, але треба менше пропускати.

Було багато інших речей, які мали вплив на гру, але тут краще передати кілька питань містеру Тірні. Безумовно, він повинен був вилучати і Кейна. Окей, ви можете дати Роббо червону картку. Це не найрозумніший вчинок, і, напевно, заслуговує червоної. Але Харрі підняв пряму ногу надто високо. Якби нога Роббо твердо стояла на землі, то просто зламалася.

Суддівські скандали і фатальний ляп Аліссона у відеоогляді матчу Тоттенхем – Ліверпуль – 2:2

У нас там сидить VAR і вважає, що варто переглянути момент Робертсона. Окей, а навіщо він у інших ситуаціях? Чому не переглянули жовту Кейна? Чому не дивились падіння Жоти? Містер Тірні пояснив мені, що Діогу зупинився навмисне і чекав фолу. Але ж перед ударом всім потрібно зупинитися, ви не можете бити і бігти одночасно.

Ти маєш можливість переглянути момент знову, але ж ні. Я не розумію. Поняття не маю, які проблеми у Тірні зі мною. Я був трохи емоційнішим у грі, але він дає мені жовту картку. Хіба таке не дозволяється? Він підходить і дає мені жовту картку, але я б волів, щоб він правильно трактував моменти на полі", – цитує Клоппа ВВС.

Тоттенхем – Ліверпуль: Клопп провально ризикнув і відпустив Сіті, Кейн вкрав сенсацію, Аліссон занадто повірив у себе