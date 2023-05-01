Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп мав велику суперечку з арбітром, який працював на його матчі з Тоттенхемом.

Ліверпуль вирвав перемогу над Тоттенхемом, забивши четвертий гол на четвертій компенсованій хвилині. Юрген Клопп на емоціях побіг кричати до четвертого арбітра. Після час цього ривка німець схопився за задню поверхню лівого стегна.

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"Не знаю, чи це стегно, чи привідний м'яз. Але мене відразу покарали. Я нічого йому не сказав, просто подивився. Але цього було достатньо. Нога в цей момент не витримала. Все справедливо, все нормально", – сказав після матчу Клопп.

Втім, у тренера Ліверпуля великі претензії до головного арбітра зустрічі Пола Тірні. Клоппу здається, що цей суддя упереджений до нього. Юрген після фінального свистка ще довго сперечався в центрі поля.

"Я чесно не знаю, чим ми йому не вгодили. Він каже, що проблем немає, але це брехня. Ви б знали, що він мені сказав, коли показував жовту. Навіть повторювати не хочу", – додав Клопп.