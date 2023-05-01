Ливерпуль вырвал победу над Тоттенхэмом, забив четвертый гол на четвертой компенсированной минуте. Юрген Клопп на эмоциях побежал кричать четвертому арбитру. После этого рывка немец схватился за заднюю поверхность левого бедра.

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"Не знаю, бедро ли это, или приводящая мышца. Но меня сразу наказали. Я ничего ему не сказал, просто посмотрел. Но этого было достаточно. Нога в этот момент не выдержала. Все справедливо, все нормально", – сказал после матча Клопп.

Впрочем, у тренера Ливерпуля большие претензии к главному арбитру встречи Полу Тирни. Клоппу кажется, что этот судья несправедлив к нему. Юрген после финального свистка еще долго спорил в центре поля.

"Я честно не знаю, чем мы ему не угодили. Он говорит, что проблем нет, но это ложь. Вы бы знали, что он мне сказал, когда показывал желтую. Даже повторять не хочу", – добавил Клопп.