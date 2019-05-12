Клопп: Ми мали чудового конкурента – у Манчестер Сіті 198 очок за два сезони

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував поразку в боротьбі за трофей АПЛ.

"Це був видатний сезон. Ми мали чудового конкурента і вони цього року зіграли добре – у Манчестер Сіті 198 очок за два сезони, що є неймовірним.

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Ми зробили великий стрибок у своєму розвитку. Наші гравці піднялись на новий рівень, що мені подобається, але їх вдосконалення ще не закінчилось.

Цей день не ідеальний для нас, але у майбутньому ми побачимо, що у Ліверпуля все буде добре.

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Я б не відчував цих емоцій, якби ми сьогодні програли, але я просто хотів, аби моя команда перемогла для нашого спільного майбутнього. Хлопці зробили це, тому я дійсно щасливий", – цитує Клоппа BBC.