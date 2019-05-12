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Клопп: Ми мали чудового конкурента – у Манчестер Сіті 198 очок за два сезони

12 травня 21:53 2095 Читать на русском
Клопп: Ми мали чудового конкурента – у Манчестер Сіті 198 очок за два сезони
Юрген Клопп / FourFourTwo

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував поразку в боротьбі за трофей АПЛ.

17’ Садьйо Мане
81’ Садьйо Мане
 
17’ Садьйо Мане
81’ Садьйо Мане

"Це був видатний сезон. Ми мали чудового конкурента і вони цього року зіграли добре – у Манчестер Сіті 198 очок за два сезони, що є неймовірним.

Зінченко допоміг Манчестер Сіті розгромити Брайтон і стати чемпіоном Англії 2-й раз поспіль

Ми зробили великий стрибок у своєму розвитку. Наші гравці піднялись на новий рівень, що мені подобається, але їх вдосконалення ще не закінчилось.

Цей день не ідеальний для нас, але у майбутньому ми побачимо, що у Ліверпуля все буде добре.

Ліверпуль завдяки дублю Мане переграв Вулверхемптон і закінчив сезон в АПЛ другим із фантастичною кількістю очок

Я б не відчував цих емоцій, якби ми сьогодні програли, але я просто хотів, аби моя команда перемогла для нашого спільного майбутнього. Хлопці зробили це, тому я дійсно щасливий", – цитує Клоппа BBC.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Юрген Клопп Юрген Клопп Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль - Вулверхемптон
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