Ліверпуль завдяки дублю Мане переграв Вулверхемптон і закінчив сезон в АПЛ другим із фантастичною кількістю очок

Ліверпуль здолав Вулверхемптон (2:0) у поєдинку 38-го туру англійської Прем'єр-ліги. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Важливий для себе поєдинок Ліверпуль почав неймовірно обережно. Підопічні Юргена Клоппа швидко взяли м'яч під контроль, але біля воріт "вовків" особливої напруги не створювали. Кілька разів Садьйо Мане та Мохамед Салах намагалися прорватися поближче до воріт завдяки індивідуальній майстерності, та їхній зачин партнери по команді не поспішали підхоплювати.

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Однак, фактично перша акцентована атака "червоних" призвела до забитого м'яча. На 17-й хвилині Трент Александер-Арнольд пронісся своїм правим флангом і прострілив уздовж, а Мане з лінії воротарського розстріляв Руя Патрісіу – 1:0! Майже відразу Салах міг подвоювати перевагу мерсисайдців: єгиптянин змістився від правого краю до центру, накрутив кількох оборонців і небезпечно пробивав, та під його удар самовіддано кинувся хтось із захисників.

Переважно свої підходи до воріт Вулвз "червоні" готували на правій бровці. Можливо, взнаки давалось ушкодження, якого Ендрю Робертсон зазнав посеред тижня. Та поступово шотландець набрався впевненості й на 25-й хвилині самотужки створив реальний момент. Оборонець підключився до атаки й сильним ударом із лівої перевірив пильність голкіпера – Патрісіу не дрімав і відбив м'яч на кутовий.

Ще одну нагоду забити мав Салах на 34-й хвилині. Але приборкати м'яч, що відскочив до вінгера після подачі кутового, він не зумів і відправив сферу на трибуни. У відповідь нарешті огризнувся Вулверхемптон. Це Рауль Хіменес перспективно від лінії поля скидав на лінію штрафного майданчика, але нікого з одноклубників мексиканця там не виявилося.

А ось супермомент "вовки" створили під завісу тайму. Гості на лівому фланзі розіграли розкішну комбінацію, а потім несподівано змінили акцент атаки, відпасувавши в центр на Діогу Жоту (Хіменес розумно м'яч пропустив), а той вивів на ударну позицію Мета Догерті. Ірландець класно пробивав у дальню дев'ятку, Аліссон уже не міг допомогти, та за Ліверпуль зіграла перекладина!

На другу половину гри вмотивованішими вийшли хлопці Нуну Ешпіріту Санту. Натомість Ліверпуль, вочевидь, отримавши погану звістку з Брайтона (Манчестер Сіті на той час вже перемагав "чайок"), на якийсь час втратив інтерес до гри. Перші хвилин 15 тайму Вулверхемптон ледь не "возив" мерсисайдців. Та власні моменти гравці гостей використати не змогли: удар Хонні заблокував Матіп, а постріл Хіменеса з кута штрафного в ближню дев'ятку виявився дуже неточним.

Поступово Ліверпуль вирівняв і заспокоїв гру. Атакувальні лінії команд перестали тиснути на захисні редути одне одного, а розчаровані результатом Сіті вболівальники на трибунах Енфілда тепер ще й занудьгували.

Новий спалах активності відбувся в заключні 15 хвилин поєдинку. "Червоні" знову перехопили ініціативу й вирішили закріпити власне лідерство. Зрештою, це їм вдалося. На 81-й хвилині Александер-Арнольд чудово навісив із правого флангу, а Мане головою відправив м'яч у кут – 2:0. Повтор епізоду показав, що Мане та Салах перебували в офсайді, та лайнсмен прапорця не підняв. Дубль сенегальця дозволив йому наздогнати Салаха в гонці бомбардирів. Голеадори Ліверпуля, а також нападник Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг забили по 22 голи та розділять нагороду на трьох.

Тут же Вірджил ван Дейк міг довести рахунок до розгромного, але після подачі кутового влучив лише в поперечину. Але це справедливо – такої поразки "вовки" не заслужили. На цьому гра вкотре заспокоїлась і більше команди не забивали.

Отже, Ліверпуль набрав фантастичні 97 очок за сезон 2018/19 в англійській Прем'єр-лізі, проте цього виявилося замало для чемпіонства. Манчестер Сіті зумів набрати на один пункт більше та знову залишити мерсисайдців без чемпіонського титулу. Уже 29 років Ліверпуль не може стати чемпіоном Англії. Це схоже на прокляття...