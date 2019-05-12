Клопп: У нас был прекрасный конкурент – у Манчестер Сити 198 очков за два сезона

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал поражение в борьбе за трофей АПЛ.

"Это был выдающийся сезон. У нас был прекрасный конкурент и они в этом году сыграли хорошо – у Манчестер Сити 198 очков за два сезона, что является невероятным.

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Мы сделали большой скачок в своем развитии. Наши игроки поднялись на новый уровень, что мне нравится, но их совершенствование еще не закончилось.

Этот день не идеальный для нас, но в будущем мы увидим, что у Ливерпуля все будет хорошо.

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Я бы не ощущал этих эмоций, если бы мы сегодня проиграли, но я хотел, чтобы моя команда победила для нашего общего будущего. Ребята сделали это, поэтому я действительно счастлив", – цитирует Клоппа BBC.