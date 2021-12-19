Підопічні Конте мали відчутну перевагу, але вдалося реалізувати лише один момент. Ндомбеле розрізним пасом знайшов Кейна, і той точно пробив у нижній кут. У відповідь Жота претендував на пенальті, проте арбітр проігнорував падіння форварда Ліверпуля. Гол від португальця нікуди не дівся. На 35-й хвилині він головою чітко замкнув подачу Робертсона.

Тоттенхем – Ліверпуль: Клопп провально ризикнув і відпустив Сіті, Кейн вкрав сенсацію, Аліссон занадто повірив у себе

По перерві Ендрю до асисту додав ще й гол, який вийшов скандальним. Упродовж гольової атаки Салах відверто підіграв собі рукою, а ще раніше вже Аллі падав у карному майданчику суперника – обидва епізоди були трактовані на користь Ліверпуля. Аліссон вирішив відновити справедливість. Голкіпер "червоних" незграбно пропустив м'яч під собою, залишивши Сону порожні ворота. Згодом Робертсон захотів оформити футбольну версію хет-трику Горді Хоу. Шотландець агресивно врізав по ногах Емерсона, тому VAR порадив головному судді вигнати автора гола та результативної передачі.