Чемпіонат Англії 2021/22, 16-й тур

Арсенал – Саутгемптон – 3:0

Голи: Ляказетт, 21, Едегор, 27, Габріел, 62

Челсі – Лідс – 3:2

Голи: Маунт, 42, Жоржінью, 58, 90+4 – Рафінья, 28 (пен), Гельхардт, 84

Ліверпуль – Астон Вілла – 1:0

Гол: Салах, 68 (пен)

Арсенал після двох поспіль виїзних поразок відкотився на cьому позицію в АПЛ, відставши вд зони ЛЧ на 4 очки, тож у "домашці" проти Саутгемптона "канонірів" влаштовувала лишень перемога. Вмотивовані лондонці захопили ініціативу одразу зі стартовим свистком, а на 21-й хвилині господарі відкрили рахунок внаслідок подачі від Сака – Ляказетт замкнув її точним ударом головою. На 27-й же підопічні Мікеля Артети подвоїли перевагу, розігнавши атаку правим флангом із навісом на лівий край штрафного – Тірні звідти накинув м'яч на лінію воротарського, а Едегор головою пробив у ближню дев'ятку. 2:0!

Лужний висловив бажання попрацювати в АПЛ – екс-наставник Динамо назвав свій головний козир

На початку другого тайму Габріел забив третій гол, пробивши після подачі з кутового, але гол скасували через офсайд. Втім, вже на 62-й Арсенал заробив ще один корнер, подачу з якого замкнув все той же Габріел. Досить швидко Мартінеллі міг покласти і четвертий м'яч у ворота "святих", однак після його обвідного удару сфера влучила у стійку. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "канонірів" з рахунком 3:0.

У паралельній зустрічі Челсі приймав Лідс, намагаючись реабілітуватись за поразку Вест Хему й нічию із Зенітом – в обох матчах оборона "синіх" пропустила по три голи. Зустріч з йоркширцями також почався сумно: на 22-й хвилині Рафінья ледь не вивів гостей вперед ударом у дальню дев'ятку (Менді врятував), а на 28-й підопічні Марсело Б'єлси заробили пенальті – Рафінья впевнено його реалізував. 0:1!

11-метровий своїм фолом приніс Маркос Алонсо, однак перед перервою він реабілітувався. На 42-й хвилині фулбек відібрав м'яч на фланзі, обігрався з Вернером і виконав простріл, який у дотик замкнув Маунт – 1:1! На 43-й Алонсо міг і сам відзначитись, але його постріл зі стандарту пройшов над лівою дев'яткою. Ще за хвилину Хаверц запоров вихід віч-на-віч з Мельє. Зрештою, на початку другого тайму тиск Челсі вилився у пенальті, який був реалізований Жоржінью. 2:1!

Цей рахунок тримався до завершальної частини зустрічі. Здавалося, що Челсі вже не пропустить, однак на 83-й хвилині спрацювала заміна Б'єлси: Гельхардт, який тільки-но вийшов на поле, випередив Тьягу Сілву й замкнув простріл Робертса з флангу – 2:2! На жаль для Лідса, цей гол не став останнім. У компенсований час лондонці заробили пенальті (його привіз свіжий Кліх), а Жоржінью знову вивів Челсі вперед. 3:2 – "пенсіонери" Тухеля святкують важку перемогу.

Центральною подією дня став приїзд Стівена Джеррарда на Енфілд. Астон Вілла під його керівництвом виграла три з чотирьох матчів, а в першому таймі проти Ліверпуля команда втримала "нулі". Щоправда, бірмінгемцям двічі пощастило – на 17-й хвилині Мартінес витягнув замикання подачі Александера-Арнольда у виконанні Робертсона, а на 27-й подача Трента впала на поперечку. В цілому ж, гості трималися впевнено.

На початку другого тайму зміст гри не змінювався. Ван Дейк міг вивести мерсисайдців уперед, пробивши головою після кутового на 54-й хвилині, однак Мартінес тримав "вілланів" у грі. Втім, на 68-й хвилині клас господарів таки дався взнаки: Салах увірвався в штрафний і впав у боротьбі з Мінгзом, арбітр призначив пенальті, а сам Мохамед його і реалізував – 1:0!

Гості мали нагоду врятуватись від поразки на 88-й внаслідок грубої помилки Аліссона на виході, але голкіпер сам же її і виправив, накривши удар Інгза. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Ліверпуля.

Манчестер Сіті переміг Вулверхемптон завдяки неоднозначному пенальті – Зінченко провів хороший матч