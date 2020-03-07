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Ліверпуль вдома здолав Борнмут: 29-й тур АПЛ, субота

16:25 195 Читать на русском
Ліверпуль вдома здолав Борнмут: 29-й тур АПЛ, субота
Ліверпуль – Борнмут – 2:1 / Фото із відкритого джерела

Борнмут на виїзді поступився Ліверпулю. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії, 29-й тур

Ліверпуль – Борнмут – 2:1

Голи: Салах, 25 , Мане, 33 – Вілсон, 9

Арсенал – Вест Хем – початок о 17:00

Вулверхемптон – Брайтон – початок о 17:00

Крістал Пелас – Уотфорд – початок о 17:00

Саутгемптон – Ньюкасл – початок о 17:00

Шеффілд Юнайтед – Норвіч – початок о 17:00

Бернлі – Тоттенхем – початок о 19:30

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Ліверпуль після 3-х поразок у останніх 4-х матчах приймав Борнмут. Гостям вдалось відкрити рахунок вже на 9-й хвилині. Біллінг із Лермою розіграли блискучу комбінацію у штрафному, а Вілсон замкнув. Мерсисайдці прагнули відігратись і на 25-й їм це вдалось. Мане перехопив м'яч після помилки захисника та віддав на Салаха, який низом пробив точнісінько під ліву стійку. А під завісу тайму господарям вдалось вийти уперед. Ван Дейк перехопив м'яч у центрі поля віддав діагональ на Мане, який вийшов віч-на-віч із воротарем та легко перекинув його – 2:1.

У другій половині зустрічі більш помітними виглядали мерсисайдці. На 76-й Мане був близький до того, щоб забити, але м'яч влучив у поперечину. Було ще кілька небезпечних моментів, але, зрештою, до фінального свистка рахунок не змінився. Завдяки цій перемозі Ліверпуль із 82-ма очками посідає перше місце у чемпіонаті, натомість Борнмуту, який посідає 18-е місце із 27-ма пунктами, не вдалось вийти із зони вильоту.

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