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Ліверпуль – Борнмут – 2:1 – відео голів та огляд матчу

17:44 358 Читать на русском
Ліверпуль – Борнмут – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Ліверпуль – Борнмут – відео голів та огляд матчу

У 29 турі АПЛ Ліверпуль обіграв Борнмут. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Борнмут.

25’ Мохамед Салах
33’ Садьйо Мане
 
Каллум Вілсон 9’
9’ Каллум Вілсон
25’ Мохамед Салах
33’ Садьйо Мане

Підопічні Юргена Клоппа вже на 9 хвилині пропустили від Вілсона – форвард гостей відкрив рахунок після прострілу Лерми. Ліверпуль відповів на 25 хвилині – Салах забив свій 16 гол в поточному розіграші АПЛ. Вирішальне взяття воріт в активі Мане – на 33 хвилині ван Дейк вивів сенегальця сам на сам з Ремсдейлом, і той майстерно обіграв голкіпера.

Ліверпуль оновив власний рекорд чемпіонатів Англії за домашніми перемогами

Після цієї перемоги Ліверпуль має у своєму активі 82 очки. Мерсисайдці випереджають Манчестер Сіті на 25 залікових балів. Щоправда, команда Гвардіоли має дві гри в запасі.

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18:54
8048
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Англія Відеоновини Ліверпуль - Борнмут Ліверпуль Ліверпуль Борнмут Борнмут
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