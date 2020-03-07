Ліверпуль – Борнмут – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У 29 турі АПЛ Ліверпуль обіграв Борнмут. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Борнмут.

Підопічні Юргена Клоппа вже на 9 хвилині пропустили від Вілсона – форвард гостей відкрив рахунок після прострілу Лерми. Ліверпуль відповів на 25 хвилині – Салах забив свій 16 гол в поточному розіграші АПЛ. Вирішальне взяття воріт в активі Мане – на 33 хвилині ван Дейк вивів сенегальця сам на сам з Ремсдейлом, і той майстерно обіграв голкіпера.

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Після цієї перемоги Ліверпуль має у своєму активі 82 очки. Мерсисайдці випереджають Манчестер Сіті на 25 залікових балів. Щоправда, команда Гвардіоли має дві гри в запасі.

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