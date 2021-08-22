Керманич англійського Ліверпуля Юрген Клопп "не помітив" різких кар'єрних змін у переході Ліонеля Мессі з іспанської Барселони до французького Парі Сен-Жермен.

"Він так само синьо-червоний, тому різниця не така вже й велика. Це важко було уявити.

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Але нині Барселона намагається позбутися фінансових проблем минулого. Дуже й дуже рідко ви доходите до межі, за якою не треба розплачуватися за великі прорахунки", – цитує Клоппа Bild.

Нагадаємо, Ліонель Мессі став гравцем ПСЖ 10 серпня, перебравшись у Францію вільним агентом після понад 20 років у структурі Барселони. Каталонці не змогли втримати свого ідола на Камп Ноу через фінансові обмеження Ла Ліги.

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