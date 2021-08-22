Наставник английского Ливерпуля Юрген Клопп "не заметил" резких карьерных изменений в переходе Лионеля Месси из испанской Барселоны во французский Пари Сен-Жермен.

"Он по прежнему сине-красный, поэтому разница не так уж велика. Это трудно было представить.

Уход Месси в ПСЖ разрушил мечту защитника Барселоны

Но ныне Барселона пытается избавиться от финансовых проблем прошлого. Весьма и весьма редко вы подходите к черте, за которой не надо расплачиваться за большие просчеты", – цитирует Клоппа Bild.

Напомним, Лионель Месси стал игроком ПСЖ 10 августа, перебравшись во Францию свободным агентом после свыше 20 лет в структуре Барселоны. Каталонцы не смогли удержать своего идола на Камп Ноу из-за финансовых ограничений Ла Лиги.

ПСЖ красиво представил Месси: безумие фанов, триумф Аль-Хелаифи и единственное условие аргентинца