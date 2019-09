Клопп: Гвардіола завжди виглядає ідеально, а я схожий на серійного вбивцю

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп порівняв свій зовнішній вигляд з наставником Манчестер Сіті Хосепом Гвардіолою.

"Я ніколи не замислювався про те, як я веду себе на брівці. Було і було. Я такий який я є.

Клопп – найкращий тренер 2019 року за версією ФІФА

Пеп Гвардіола теж активний, але не настільки. Він виглядає краще за мене, коли кричить. Він завжди виглядає ідеально – фігура, одяг, все ідеальне.

Коли кричу я, то виглядаю як серійний вбивця. Я і на немовлят дивлюся з таким виразом обличчя. Кажу: "Ти такий миленький". І після цього діти часто починають ревіти", – цитує Клоппа Four Four Two.

Після 6-ти турів АПЛ Ліверпуль очолює турнірну таблицю, відірвавшись від Манчестер Сіті на 5 очок.

