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Клопп: Гвардіола завжди виглядає ідеально, а я схожий на серійного вбивцю

20:34 606 Читать на русском
Клопп: Гвардіола завжди виглядає ідеально, а я схожий на серійного вбивцю
Юрген Клопп та Хосеп Гвардіола / Фото AFP

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп порівняв свій зовнішній вигляд з наставником Манчестер Сіті Хосепом Гвардіолою.

"Я ніколи не замислювався про те, як я веду себе на брівці. Було і було. Я такий який я є.

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Пеп Гвардіола теж активний, але не настільки. Він виглядає краще за мене, коли кричить. Він завжди виглядає ідеально – фігура, одяг, все ідеальне.

Коли кричу я, то виглядаю як серійний вбивця. Я і на немовлят дивлюся з таким виразом обличчя. Кажу: "Ти такий миленький". І після цього діти часто починають ревіти", – цитує Клоппа Four Four Two.

Після 6-ти турів АПЛ Ліверпуль очолює турнірну таблицю, відірвавшись від Манчестер Сіті на 5 очок.

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Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Юрген Клопп Юрген Клопп Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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