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Клопп: Гвардиола всегда выглядит идеально, а я похож на серийного убийцу

20:34 81 Читати українською
Клопп: Гвардиола всегда выглядит идеально, а я похож на серийного убийцу
Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола / Фото AFP

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп сравнил свой внешний вид с наставником Манчестер Сити Хосепом Гвардиолой.

"Я никогда не задумывался о том, как я веду себя на бровке. Было и было. Я такой какой я есть.

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Пеп Гвардиола тоже активный, но не настолько. Он выглядит лучше меня, когда кричит. Он всегда выглядит идеально – фигура, одежда, все идеально.

Когда кричу я, то выгляжу как серийный убийца. Я и на младенцев смотрю с таким выражением лица. Говорю: "Ты такой миленький". И после этого дети часто начинают реветь", – цитирует Клоппа Four Four Two.

После 6-ти туров АПЛ Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу, оторвавшись от Манчестер Сити на 5 очков.

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Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Юрген Клопп Юрген Клопп Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити
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