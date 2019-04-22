Клопп: Думаю, Манчестер Юнайтед не зможе вплинути на результат манкуніанського дербі

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився очікуваннями від матчу Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті.

"Манкуніанське дербі – це не те, на що ми можемо вплинути, і не схоже на те, що на дербі може вплинути Манчестер Юнайтед. Який там рахунок в матчі з Евертоном? Юнайтед програв 0:3, 0:4?

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Дербі – це звичайний матч, матч, який потрібно провести Манчестер Сіті. Ми теж грали проти Манчестер Юнайтед, і тоді суперник очевидно був у набагато більш класнії формі, тому та гра завершилася з рахунком 0:0.

Можливо, при вдалому розкладі і манкуніанське дербі завершиться внічию. Подивимося, чим все закінчиться в середу, але ми вплинути на це ніяк не можемо. Як би там не було, попереду у нас будуть ще матчі", – цитує Клоппа Goal.com.

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