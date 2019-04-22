Матіч: Манчестер Юнайтед не має лідерів на футбольному полі

Півзахисник Манчестер Юнайтед Неманья Матіч прокоментував дошкульну поразку від Евертона (0:4).

"Найбільша проблема полягала в тому, що у нас не було лідерів на полі. Якщо ми не виграємо битву в середині поля, здобути перемогу в матчі буде дуже складно.

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Якщо хтось і винний у такому результаті, то це я. Я думаю, що я несу найбільшу відповідальність, оскільки я один з найбільш досвідчених хлопців у роздягальні", – розповів Матіч в коментарі Stadium Astro.

Нагадаємо, вчора Евертон вдома розтрощив Манчестер Юнайтед (4:0). Наступний матч "червоні дияволи" проведуть проти Манчестер Сіті вже через 2 дні.

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