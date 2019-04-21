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Евертон розгромив Манчестер Юнайтед: 35-й тур АПЛ, матчі неділі

17:24 82 Читать на русском
Евертон розгромив Манчестер Юнайтед: 35-й тур АПЛ, матчі неділі
Евертон розгромив Манчестер Юнайтед: 35-й тур АПЛ, матчі неділі

В рамках 35-го туру англійської першості Манчестер Юнайтед поступився Евертону. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/2019, 35-й тур

Евертон – Манчестер Юнайтед – 4:0

Голи: Рішарлісон, 13, Сігурдссон, 28, Дінь, 56, Волкот, 64

Арсенал – Крістал Пелес – початок матчу о 18:00

Кардіфф – Ліверпуль – початок матчу о 18:00

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У першому матчі неділі 35 туру АПЛ Евертон приймав Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" у разі перемоги могли наздогнати Тотенхем і піднятись на третю позицію. "Іриски", набравши непоганої форми, оступились в останньому матчі з Фулхемом. Тож гра обіцяла бути цікавою.

На початку матчу Рішарлісон ударом ножицями вивів Евертон вперед. За п’ятнадцять хвилин Сігурдссон з далекої відстані подвоїв перевагу своєї команди. На 56-й хвилині відзначився Люка Дінь, а за вісім хвилин Тео Волкот, який вийшов на заміну, довів рахунок до непристойного.

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Евертон Евертон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
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Арсенал
18:00
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