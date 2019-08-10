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Аліссон вибув на тривалий термін і може пропустити перший матч групового етапу Ліги чемпіонів

15:00 758 Читать на русском
Аліссон вибув на тривалий термін і може пропустити перший матч групового етапу Ліги чемпіонів
Аліссон / Reuters

Голкіпер Ліверпуля Аліссон може пропустити стартовий тур Ліги чемпіонів через травму.

Бразилець Аліссон пропустить від 4 до 6 тижнів через свою травму, інформує журналіст Daily Mail Домінік Кінг.

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За його інформацією, Аліссон скоріш за все порвав литковий м'яз. Якщо ж відновлення затягнеться, то бразилець пропустить перший тур групового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Аліссон отримав травму в матчі проти Норвіча, невдало вибивши м'яч. Бразильця замінив у воротах Адріан, а Ліверпуль здобув розгромну перемогу (4:1).

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Англія Ліверпуль Ліверпуль Аліссон Аліссон
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