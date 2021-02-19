"В Евертона були хороші команди, вони завжди близько. В них дуже хороший склад, можливо, зараз вони ближче, ніж будь-коли – точно в плані розташування в таблиці.

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Мотивація в дербі? Ми нічого не візьмемо з минулої гри з Евертоном. Скажімо так: добре, що ми не грали з Евертоном знову через тиждень або 2-3 тижні після травми ван Дейка. Зараз ми вже не думаємо про це, але це дербі – цього достатньо для мотивації", – цитує Клоппа Liverpool Echo.

Нагадаємо, в першому матчі поточного сезону між Ліверпулем та Евертоном травмувався Вірджил ван Дейк після зіткнення з Джорданом Пікфордом. Зустріч 25-го туру між колективами відбудеться завтра, 20 лютого. Початок о 19:30.

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