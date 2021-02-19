"У Эвертона были хорошие команды, они всегда близко. У них очень хороший состав, возможно, сейчас они ближе, чем когда-либо – точно в плане расположения в таблице.

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Мотивация в дерби? Мы ничего не возьмем с прошлой игры с Эвертоном. Скажем так: хорошо, что мы не играли с Эвертоном снова через неделю или 2-3 недели после травмы ван Дейка. Сейчас мы уже не думаем об этом, но это дерби – этого достаточно для мотивации", – цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, в первом матче текущего сезона между Ливерпулем и Эвертоном травмировался Вирджил ван Дейк после столкновения с Джорданом Пикфордом. Встреча 25-го тура между коллективами состоится завтра, 20 февраля. Начало в 19:30.

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