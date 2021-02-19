Ліверпуль продовжує оговтуватись від "епідемії" травм перед матчем 25-го туру англійської першості проти Евертона.

Набі Кейта відновив тренування з командою напередодні мерсисайдського дербі, повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

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Щоправда, до зустрічі з Евертоном не зможуть повноцінно підготуватись кілька провідних виконавців. Фабінью, Діогу Жота та Джеймс Мілнер продовжують своє відновлення від пошкоджень. Юрген Клопп на прес-конференції заявив, що вони ще не готові до повернення на футбольне поле цього вікенду.

Зауважимо, Ліверпуль розташувався на шостому місці в турнірній таблиці АПЛ, Евертон йде сьомим. Дербі відбудеться вже завтра, 20 лютого.

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