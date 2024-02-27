Гравенберх не зміг дограти фінал Кубка англійської ліги проти Челсі – на 28-й хвилині зустрічі нідерландський хавбек покинув поле на ношах. Однак, як зазначив головний тренер "червоних" Юрген Клопп, травма гравця виявилася не настільки серйозною.

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"Раян пропустить два наступні матчі, він отримав травму зв'язок. Звичайно, шкода, що він не зможе зіграти в середу. Але все могло бути набагато гірше", – цитує Клоппа Voetbal International.

Таким чином, Гравенберх пропустить матчі Ліверпуля з Саутгемптоном (у Кубку Англії) і Ноттінгем Форест (у чемпіонаті). Нагадаємо, що в лазареті мерсисайдців наразі перебувають також Мохамед Салах, Дарвін Нуньєс і Домінік Собослаї.

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