"Те, що тут сталося, – цілковите божевілля, такі речі неможливі. Команда, склад та вихованці продемонстрували характер. Я дуже гордий бути частиною цього. Найбожевільніше, що ми на це заслужили. Моментами таланило і нам, і супернику. Хлопці показали себе, це було справді круто.

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Нам потрібні були свіжі гравці, і вони впоралися зі своїм завданням, хай вони дуже молоді. Діти довго тренувалися з нами, вони точно знають, що треба робити. І не тільки вони – подивіться, як Харві Елліотт грав протягом 120 хвилин, як Ендо йшов на церемонію на ногах, що не згинаються. Я не згадав Конора Бредлі, він був чудовим, як і Келлехер. У нас є найкращий воротар у світі та найкращий запасний воротар.

Це був матч двох команд, які вкрай завзято билися, і був рефері, який не відповідав рівню матчу. Так уже вийшло, перепрошую. Знаю, з цього зроблять історію, але хіба це навіть не фол (Кайседо на Гравенберху – прим.)? Він навіть не свиснув фол. А потім четвертий арбітр пояснює мені, чому вони не можуть показати картку. Є ж сліди від шипів на кісточці. Це все, що потрібно для картки", – цитує Клоппа ВВС.

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