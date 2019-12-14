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Клопп – про новий контракт з Ліверпулем: Це рішення далося доволі легко

00:20 179 Читать на русском
Клопп – про новий контракт з Ліверпулем: Це рішення далося доволі легко
Юрген Клопп / ФК Ліверпуль

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп задоволений підписанням нової угоди з мерсисайдцями.

"Рішення підписати новий контракт далося доволі легко. Ми вже пройшли разом з Ліверпулем неймовірний шлях. Зрозуміло, що у нас були не лише хороші дні, а й невдачі. Але те, що я хотів залишитися частиною цього клубу – беззаперечний факт.

Клопп офіційно підписав новий контракт з Ліверпулем

Наші стосунки можна назвати особливими, тому я хотів продовження. Це дійсно ідеальна новина. Сподіваюся у нас буде чимало хороших моментів у майбутньому", – передає слова Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Після 16-ти турів АПЛ Ліверпуль лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи найближчого переслідувача (Лестер) на 8 очок.

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Юрген Клопп Юрген Клопп Англія Ліверпуль Ліверпуль
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