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Клопп – про нічию з Манчестер Юнайтед: Ліверпуль зіграв не дуже добре, потрібно прийняти це

20:27 222 Читать на русском
Клопп – про нічию з Манчестер Юнайтед: Ліверпуль зіграв не дуже добре, потрібно прийняти це
Юрген Клопп після матчу з МЮ

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував нічийний результат в матчі проти Манчестер Юнайтед у 27 турі АПЛ.

"Можна вважати, що ми набрали одне очко або втратили два. Ми почали так, як і хотіли почати, але потім трапилася ця низка травм.

У нас не було моментів, тільки у МЮ був один класний шанс, коли врятував Аліссон після виходу віч-на-віч. Все інше – зі стандартів. Якщо чесно, Ліверпуль зіграв не дуже добре, потрібно прийняти це.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 0:0 – відеоогляд матчу

Такі ігри може розкрити одна ситуація. Сьогодні хлопці почувались не дуже добре через цю неймовірну серію травм, я бачив це по їхніх обличчях.

Я думав: "Що взагалі сьогодні відбувається?" Футболісти втратили ритм і не змогли повернутися в гру. Я не дуже задоволений грою, нам потрібно працювати.

Травма Фірміно? У нього проблеми зі щиколоткою. Спочатку він сказав, що зможе продовжити гру, але все виявилось серйозніше. Чекаємо результатів обстеження", – цитує Клоппа BBC.

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Манчестер Юнайтед - Ліверпуль: Неділя 24 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 0
Ліверпуль
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Теги
Англія Манчестер Юнайтед - Ліверпуль Роберто Фірміно Роберто Фірміно Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
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