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Клопп – о ничьей с Манчестер Юнайтед: Ливерпуль сыграл не очень хорошо, нужно принять это

20:27 43 Читати українською
Клопп – о ничьей с Манчестер Юнайтед: Ливерпуль сыграл не очень хорошо, нужно принять это
Юрген Клопп после матча с МЮ

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал ничейный результат в матче против Манчестер Юнайтед в 27 туре АПЛ.

"Можно считать, что мы набрали одно очко или потеряли два. Мы начали так, как и хотели начать, но потом случилась эта череда травм.

У нас не было моментов, только у МЮ был один классный шанс, когда спас Алиссон после выхода один на один. Все остальное – после стандаров. Если честно, Ливерпуль сыграл не очень хорошо, нужно принять это.

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Такие игры может раскрыть одна ситуация. Сегодня ребята чувствовали себя не очень хорошо из-за этой невероятной серии травм, я видел это по их лицам.

Я думал: "Что вообще сегодня происходит?" Футболисты потеряли ритм и не смогли вернуться в игру. Я не очень доволен игрой, нам нужно работать.

Травма Фирмино? У него проблемы с лодыжкой. Сначала он сказал, что сможет продолжить игру, но все оказалось серьезнее. Ждем результатов обследования", – цитирует Клоппа BBC.

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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: Воскресенье 24 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 0
Ливерпуль
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Англия Манчестер Юнайтед - Ливерпуль Роберто Фирмино Роберто Фирмино Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
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