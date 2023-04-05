"Ліверпуль та Челсі минулого року грали між собою у фіналах Кубка Англії та Кубка англійської ліги – два найкращі 0:0, які я коли-небудь бачив. Нині це були дві команди з низьким рівнем впевненості, але вони справді боролися.

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У нас все в порядку, було багато хороших моментів. Ми продемонстрували багато боротьби. Ми повинні продовжувати в такому ж дусі.

Суперник забив двічі, але обидва голи були скасовані. Я не очікував, що команда з шістьма змінами у складі проведе найкращу гру сезону. Хлопці, які вийшли – використали свій шанс і показали свою готовність.

Ми не можемо говорити про свої цілі, якщо не здобуваємо очок. Ми не здаємося, ми будемо боротися. Ми можемо багато говорити, але треба демонструвати. У матчі з Челсі ми побачили крок у правильному напрямку.

Слава богу, у мене раніше не було таких сезонів. Я б не був тренером Ліверпуля, якби раніше провів декілька таких сезонів як цей. Ми повинні пройти через це. Таке життя. Ми повинні боротися, щоб змінити свою долю", – цитує Клоппа ВВС.

Нагадаємо, після 29-ти турів Ліверпуль у турнірній таблиці АПЛ йде восьмим, маючи у своєму активі 43 очки. Челсі з 39-ма пунктами – одинадцятий.

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