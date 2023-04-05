"Ливерпуль и Челси в прошлом году играли между собой в финалах Кубка Англии и Кубка английской лиги – два лучших 0:0, которые я когда-либо видел. Сейчас это были две команды с низким уровнем уверенности, но они действительно боролись.

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У нас все в порядке, было много хороших моментов. Мы продемонстрировали много борьбы. Мы должны продолжать в таком же духе.

Соперник забил дважды, но оба гола были отменены. Я не ожидал, что команда с шестью изменениями в составе проведет лучшую игру сезона. Ребята, которые вышли – использовали свой шанс и показали свою готовность.

Мы не можем говорить о своих целях, если не добываем очки. Мы не сдаемся, мы будем бороться. Мы можем много говорить, но надо демонстрировать. В матче с Челси мы увидели шаг в правильном направлении.

Слава богу, у меня раньше не было таких сезонов. Я бы не был тренером Ливерпуля, если бы раньше провел несколько таких сезонов как этот. Мы должны пройти через это. Такова жизнь. Мы должны бороться, чтобы изменить свою судьбу", – цитирует Клоппа ВВС.

Напомним, после 29-ти туров Ливерпуль в турнирной таблице АПЛ идет восьмым, имея в своем активе 43 очка. Челси с 39-ю пунктами – одиннадцатый.

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