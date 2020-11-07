Головний тренер Олімпіка Ігор Климовський задоволений результатом матчу проти Маріуполя, проте не надто вражений першим таймом у виконанні своїх підопічних.

"Це одне очко принесло більше емоцій, ніж іноді приносить перемога. Навіть пропустивши третій м'яч, ми не опустили руки, додали в темпі і до самого кінця не вимикалися, продемонструвавши шалене бажання. Я подякував своїм футболістам за другий тайм.

Порятунок Олімпіка імені динамівців у відеоогляді матчу з Маріуполем – 3:3

Але першою половиною зустрічі я не задоволений. Ми зіграли слабо. Чомусь пресингували. Добре, що картина на полі після перерви змінилася. Ми почали грати в наш футбол і змусили суперника помилятися. Хочу відзначити гравців, які вийшли на заміну і, не просто підсилили нашу гру, але, по суті, зробили результат", – цитує Климовського офіційний сайт Олімпіка.

Зауважимо, Олімпік зусиллями Беніто та Каргбо вирвав нічию на 90+4 хвилині матчу з Маріуполем, а фінальний свисток зафіксував нічию 3:3.

Олімпік у компенсований час врятував нічию з Маріуполем – команди забили шість голів