Олімпік та Маріуполь розписали результативну нічию у поєдинку 9-го туру УПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Олімпік на домашньому полі зумів врятувати нічию у поєдинку з Маріуполем. Донеччан вивів вперед Беніто, але ще до перерви азовці зуміли двічі відзначитись. У другій 45-хвилинці Маріуполь забив третій м'яч, а Олімпік побіг відіграватись.

Олімпік у компенсований час врятував нічию з Маріуполем – команди забили шість голів

Здавалось, що поєдинок завершиться перемогою підопічних Остапа Маркевича, але нічию донеччанам на 90+4 хвилині врятували два орендовані у Динамо гравці – Беніто та Каргбо. Перший продерся на кут воротарського, викотив м'яч на порожні ворота під удар, а другий реалізував свій момент – яскраві 3:3.

Таким чином, Олімпік набрав 13 очок, а у Маріуполя тепер 12. Команди розташувалися на шостій та сьомій сходинках в турнірній таблиці відповідно.