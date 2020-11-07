Олімпік і Маріуполь в разі перемоги у сьогоднішньому матчі піднялись би у топ-5 турнірної таблиці, причому азовці перервали б 2-матчеву безвиграшну серію. Благо, Остап Маркевич міг розраховувати на основний склад – і його наявність позначилась на полі з перших хвилин.

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Щоправда, дебютний шанс відзначитись змарнували "олімпійці" – це Шахаб на 4-й хвилині пробивав з класної позиції після обрізки гостей. Маріуполь одразу ж відповів обіграшем Мишньов з Бондаренком на правому фланзі з прострілом Артема на лінію воротарського – Сікан замикав у дотик, однак Пасіч встиг винести м'яч з лінії воріт. На 10-й же хвилині Бондаренко опинився прямо перед Кичаком, але виграти дуель у голкіпера хавбеку не вдалось.

Після цього Маріуполь провів ще кілька хороших атак, але поступово гра заспокоїлась. Олімпік міг за це покарати на 23-й хвилині виходом Шахаба віч-на-віч з Гальчуком, однак потужний удар іранця прийшовся у поперечину. Маріуполь за чотири хвилини відповів подачею з кутового, яку Сікан замкнув головою – стійка врятувала господарів! Після цього матч скотився до позиційної боротьби, в якій можна згадати тільки заблокований удар Беніто та дальній постріл Чеха повз праву стійку. Здавалося, що команди підуть на перерву без голів.

Втім, на 37-й хвилині Олімпік несподівано відкрив рахунок зусиллями Шахаба та Беніто – першому дали пробити з дистанції, а другий зіграв на добиванні після сейву Гальчука. На 39-й Шахаб повторив спробу, Гальчук знову парирував, але на відскок ніхто не прибіг. Маріуполь же не здавався, а заробив пенальті на 44-й – його реалізував Сікан. Ба більше: у компенсований до першого тайму час Сікана збили у штрафному Олімпіка, за що арбітр Денис Шурман призначив другий пенальті. Мишньов з "позначки" вивів азовців уперед – 1:2.

На другий тайм замість Сікана випустили Кулакова. З перших хвилин по перерві команди розмінялися двома небезпечними моментами з кволим виконанням – Завійський на 49-й вийшов віч-на-віч з Гальчуком під кутом (пробив у голкіпера), а Биков на 51-й замкнув навіс з кутового (дуже слабким ударом). На 52-й з дистанції неточно стріляв Пасіч, а Маріуполь на 55-й хвилині відповів черговим кутовим – після подачі з нього Кулаков влучив у поперечину.

На 60-х хвилинах точилася позиційна боротьба з великою кількість кутових, але нічого небезпечнішого за постріл Стасюка в руки Кичаку не виникло. Цікавіше було в наступній 10-хвилинці: Маріуполь на 73-й забив третій гол внаслідок дальнього удару Танковського в лівий кут, а Олімпік на 79-й скоротив відставання зусиллями Каргбо та Політила – перший увійшов у штрафний та пробив в Кичака, а другий зіграв на добиванні. 2:3!

Матч відверто подобався, але за 80 хвилин команди дещо вигоріли. Маріуполь в ендшпілі зустрічі став грати на результат, а у Олімпіка навіть чогось схожого на фінальний штурм не виходило – господарі зробили лише низку подач у штрафний та ряд неточних ударів. Здавалось, шо донеччанам не вдасться врятуватись, однак на 90+4-й вони забили втретє: Романовський прострілив з правого флангу, Беніто прийняв м'яч і продерся на кут воротарського, після чого викотив пас на порожні ворота під удар Каргбо – 3:3! Це був останній гол у зустрічі.

Таким чином, Олімпік набрав 13 очок, а у Маріуполя тепер 12. Команди розташувалися на шостій та сьомій сходинках в турнірній таблиці відповідно.

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