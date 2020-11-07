Главный тренер Олимпика Игорь Климовский доволен результатом матча против Мариуполя, однако не слишком поражен первым таймом в исполнении своих подопечных.

"Это одно очко принесло больше эмоций, чем иногда приносит победа. Даже пропустив третий мяч, мы не опустили руки, добавили в темпе и до самого конца не выключались, продемонстрировав сумасшедшее желание. Я поблагодарил своих футболистов за второй тайм.

Спасение Олимпика имени динамовцев в видеообзоре матча с Мариуполем – 3:3

Но первой половиной встречи я не доволен. Мы сыграли слабо. Почему-то не шли в прессинг. Хорошо, что картина на поле после перерыва поменялась. Мы начали играть в наш футбол и заставили соперника ошибаться. Хочу отметить игроков, которые вышли на замену и, не просто усилили нашу игру, но, по сути, сделали результат", – цитирует Климовского официальный сайт Олимпика.

Заметим, Олимпик усилиями Бенито и Каргбо вырвал ничью на 90+4 минуте матча с Мариуполем, а финальный свисток зафиксировал ничью 3:3.

Олимпик в компенсированное время спас ничью с Мариуполем – команды забили шесть голов