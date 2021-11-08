"Вітаю Андрія Шевченка з новим етапом у футбольній кар'єрі. Сьогодні він прибув на базу клубу, який тепер тренуватиме – до італійської Дженоа.

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Італія Шеві – теж не чужа країна. Тому впевнений, що Андрію все вдасться. Але, все одно, трохи сумно, що він сьогодні не в українському футболі... Любимо, підтримуємо та віримо, що у майбутньому Шева повернеться в Україну!" – написав Кличко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Шевченко офіційно очолив Дженоа у неділю, 7 листопада. Українець підписав з генуезцями контракт до літа 2024 року.

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