"Це вибір самого Шевченка, який пропрацював тривалий час із національною збірною України, виявив бажання спробувати себе і на клубному рівні. Оскільки, на відміну від Шевченка, я маю досвід роботи як з клубами, так і зі збірною, то маю право стверджувати, що це дві великі різниці.

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Шевченку треба бути готовим до того, що доведеться тренувати у цейтноті та давати результат щотижня. Тим більше, що він прийняв команду, яка знаходиться у нижній частині турнірної таблиці. І від його оперативної щоденної реакції на те, що відбувається у Дженоа, дуже багато залежатиме.

Згоден, Шевченко має певні переваги, як для іноземця: він знає менталітет італійців, у нього немає мовних проблем, він голосно заявив про себе в Мілані, як футболіст, але в Дженоа у нього не буде часу на розгойдування, а відразу вимагатимуть результат.

У Шевченка нібито є домовленість із керівництвом Дженоа, що навіть у разі вильоту із Серії А він залишиться біля керма. У таке віриться важко. Коли я очолював Металіст, то нам доводилося грати у Генуї, правда з іншою командою – Сампдорією. Я знаю, які там вимогливі вболівальники. Для них головне результат, а якщо перемог не буде, то обструкції тренеру не уникнути. І не має значення: ти Шевченко чи Жозе Моурінью. Втім, Шевченка для того й запрошували до Дженоа, щоб він урятував її від неприємностей. Я бажаю йому успіхів. Свого часу він завоював визнання в Італії як футболіст, а тепер у нього з'явився шанс заявити про себе і на тренерській ниві", – сказав Маркевич у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, Шевченко офіційно очолив Дженоа у неділю, 7 листопада.

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