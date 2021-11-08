"Поздравляю Андрея Шевченко с новым этапом в футбольной карьере. Сегодня он прибыл на базу клуба, который теперь будет тренировать – в итальянскую Дженоа.

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Италия для Шевы – тоже не чужая страна. Поэтому уверен, что Андрею все удастся. Но все равно немного грустно, что он сегодня не в украинском футболе. Любим, поддерживаем и верим, что в будущем Шева вернется в Украину!" – написал Кличко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Шевченко официально возглавил Дженоа в воскресенье, 7 ноября. Украинец подписал с генуэзцами контракт до лета 2024 года.

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