Шанс для Маліновського після фіаско ПСЖ: онлайн-трансляція матчу Клермон – Марсель
Клермон приймає Марсель у 23-му турі Ліги 1. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Клермон – Марсель стартує о 22:00 за київським часом. На тижні провансальці потішили своїх фанатів, обігравши ПСЖ у 1/8 фіналу Кубка Франції. Автором переможного гола став Руслан Маліновський, який і сьогодні отримав місце у старті.
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У суботу Марсель отримав ще одну приємну новину. ПСЖ програв Монако, тому у випадку перемоги над середняком Ліги 1 команда Маліновського скоротить відставання від лідера чемпіонату до 5-ти очок.
Пряма трансляція матчу доступна на MEGOGO.
Стартовий склад Марселя: Пау Лопес – Ронж'є, Жіго, Балерді, Колашинац – Клос, Верету, Гендузі – Маліновський, Санчес, Ундер.
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