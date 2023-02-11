Клермон приймає Марсель у 23-му турі Ліги 1. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Клермон – Марсель стартує о 22:00 за київським часом. На тижні провансальці потішили своїх фанатів, обігравши ПСЖ у 1/8 фіналу Кубка Франції. Автором переможного гола став Руслан Маліновський, який і сьогодні отримав місце у старті.

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У суботу Марсель отримав ще одну приємну новину. ПСЖ програв Монако, тому у випадку перемоги над середняком Ліги 1 команда Маліновського скоротить відставання від лідера чемпіонату до 5-ти очок.

Пряма трансляція матчу доступна на MEGOGO.

Стартовий склад Марселя: Пау Лопес – Ронж'є, Жіго, Балерді, Колашинац – Клос, Верету, Гендузі – Маліновський, Санчес, Ундер.

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