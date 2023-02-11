Ліга 1, 23 тур

Монако – ПСЖ – 3:1

Голи: гравець №17, 4, Бен Єддер, 18, 45+2 – Заїр-Емері, 39

Парижани цілком можуть скаржитися, що їх хтось зурочив. Кіліан Мбаппе та Лео Мессі опинилися в клубному лазареті, а вже у день матчу команду спіткала ще одна серйозна проблема. Низка основних гравців підхопили кишкову інфекцію. Відтак, стартовий склад Крістофа Гальтьє було важко впізнати. Неймар, Доннарумма, Маркіньйос і Данілу, а решта – резервісти.

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А матч то був саме такий, коли жоден тренер не хотів би влаштовувати таку ротацію. Монако не програвав у Лізі 1 ось уже 7 матчів і не планував зупинятися. Вже на 2-й хвилині голкіпер збірної Італії діставав м'яч із своїх воріт. Провалами в обороні парижан скористався Бен-Єддер, який створив гол гравця з номером 17 на футболці. Невдовзі ПСЖ провалився ще раз – тепер уже Віссам самостійно завершив епізод.

Ближче до кінця першого тайму гості почали налагоджувати гру. Хороша швидка атака завершилася прострілом Берната на дальню стійку, де ніхто не накрив Заїр-Емері. Проте перед перервою монегаски пробили Доннарумму ще раз – Бен-Єддер оформив дубль. У другій половині Гальтьє почав потроху випускати лідерів (Рамоса, Хакімі, Кімпембе). На гру вплинути вони не змогли. Лише завдяки дивовижній реакції голкіпера парижани не пропустили більше, а от біля чужих воріт не створили нічого. Жодного удару в площину в другому таймі.

Завдяки перемозі Монако бодай тимчасово піднявся на друге місце в турнірній таблиці. Лідерству ПСЖ поки нічого не загрожує, але тривожить інше – через три дні грати в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії. Якщо проблеми не вдасться оперативно вирішити, то є ризик максимально ускладнити собі життя вже у першому ж матчі плей-офф ЛЧ.

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