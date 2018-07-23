Від скляра до банкіра Ротшильдів: нафта, газ і гроші нового президента Мілана

"Футбол 24" розібрався у віхах біографії нового президента італійського Мілана Паоло Скароні. Період потрясінь для фанів "россонері" має всі шанси завершитися.

Італійський Мілан в останні роки привчив, що може здивувати своїх прихильників хіба за межами ігрового поля. Ось і цей тиждень фанатам "россонері" запам'ятається виграшем апеляції в Лозанні щодо дискваліфікації із єврокубків та оновленням менеджменту після зміни власника. Зокрема, в суботу новим президентом італійського гранда став Паоло Скароні.

Мілан виграв апеляцію в Лозанні та гратиме в єврокубках

Йому 71. Він уродженець Віченци і в управлінському кріслі й навіть у футболі бізнесмен не вперше. Закінчивши в 1969-му престижний приватний Університет Бокконі в Мілані, ще "зелений" економіст Скароні почав працювати в одній із найбільших корпорацій світу – американській Chevron. Власне любов до енергетичної галузі – та пристрасть, яку італійський підприємець пронесе через усе життя. Хоча понад десятиліття у 70-80-х рр. Паоло віддав світовому лідеру з виробництва скла та інших будівельних матеріалів "Сен-Гобену". Тут він пройшов шлях до начальника відділу листового скла. Це був рубікон для Скароні. Опісля він вже не покидав управлінські посади. Генеральний директор сталевої компанії Techint, CEO британського холдингу Pilkington, гендиректор електричного гіганта Enel і ще з півдесятка почесних посад на кшталт участі в наглядовій раді при легендарній міланській опері Ла Скала.

Нарешті в 2005 році Паоло Скароні став генеральним директором Eni – найбільшої нафтогазової компанії Італії. Вона добуває сировину в Африці, Росії та Казахстані, а потім продає її на батьківщині та в інших країнах Заходу. Саме тут інтереси бізнесмена перетнулися з українськими. Італійська компанія разом із російським "Газпромом" володіє т. зв. Блакитним потоком, який має всі шанси стати "Турецьким" і, зрештою, позбавить Україну монополії на транзит блакитного палива з Росії до Європи, зокрема, й Італії. Тому вітчизняним шанувальникам Мілана варто приготуватися до того, що одного разу в мережі їм трапиться світлина, на якій новообраний президент їхнього улюбленого клубу тисне руку та мило спілкується з господарем Кремля.

Та, відверто кажучи, Скароні й Україна пізнали одне одного ще в другій половині 90-х. Пам'ятаєте, як Шахтар у Кубку кубків відверто без шансів поступився італійській Віченці? Можете не вірити, але саме наш герой тоді був президентом "б'янкороссі". Віченца здобула Кубок Італії в 1997 році та наробила чимало шереху в тоді ще другому за престижністю єврокубковому турнірі в сезоні 1997/98. Здолавши польську Легію, а потім – донеччан у 1/8 фіналу, команда з області Венето здолала в чвертьфіналі нідерландську Роду та вийшла на лондонський Челсі в півфіналі. Віченца сенсаційно здобула перемогу вдома та поїхала вистояти на Стемфорд Брідж. Італійці першими відкрили рахунок, але втримати натиск "синіх" із Джанлукою Віаллі на чолі не змогли – 1:3. Через рік Паоло Скароні покинув команду з рідного міста. Згодом Віченца пішла на дно.

Проте, бізнесмен – переконаний "міланіст". Він цього не приховує та всіляко підкреслює. Скароні давно знайомий із Сільвіо Берлусконі, якого вболівальники Мілана точно вважають найкращим президентом "россонері" всіх часів, а в недовгу "китайську еру" в історії клубу входив до ради директорів.

Мілан перейшов у власність хедж-фонду Elliot Management

Поява на посаді президента міланського клубу чинного віце-президента Банку Ротшильдів вселяє надію "червоно-чорній" армії шанувальників. Він вимогливий керівник, знає ціну собі та активам, а також точно не дозволить витратитися на те, чого не можна собі дозволяти.

Призначити Скароні президентом – рішення хедж-фонду Elliot Management, який забрав Мілан у Йонхонга Лі за борги. Що буде далі? Наразі визначеності в цьому питанні бракує. Власники "россонері" мимоволі можуть непогано вкластися в розвиток клубу, спробувати повернути його на вершину, щоб через кілька років вигідно продати. Але апетит приходить під час їжі. Малі перемоги кують великі, й Мілан невдовзі може стати лакмусовим папірцем, із яким навіть такі нувориші, як Elliot Management та Паоло Скароні не захочуть прощатися просто так. Для вболівальників, які давно мріють про появу нового "дона Сільвіо", годі й мріяти про кращий сценарій.

Антон Федорців, "Футбол 24"